Elt Building ist ein Entwickler- und Bauunternehmen, das seit 2017 eine beachtliche Tätigkeit in Adjara, insbesondere in Batumi, aufgenommen hat.
Das Start-up des Unternehmens war ein multifunktionaler Apartmentkomplex Sunrise auf dem neuen Boulevard an der ersten Linie der Schwarzmeerküs…
Die Tourinvest Management Group ist seit 2008 in Georgien tätig, sie ist einer der größten Investoren in Georgien und ihre Gesamtinvestition beträgt rund 200 Millionen Dollar. Das Firmenprofil umfasst folgende Aktivitäten: Bau, Immobilienverkauf, Immobilienmanagement, Hotel Services Manageme…
Esteco - Häuser in Georgien!Wir präsentieren Ihnen ein exklusives Projekt eines Mini-Komplexes, das sich in den Vororten der Küstenstadt Batumi befindet!Esteco ist eine Garantie für hohe Qualität und komfortables Leben!
The offices of our agency, ZULU VIP, are located in Batumi, Georgia.
Our company sells special projects on the first line of the sea.
The real estate industry continues to grow in this region. The government supports this industry, provides a quick response to property registration in th…
Black Sea Towers - ein neuer Hochhauskomplex der Premiumklasse im Zentrum des Unternehmens Batumi. Der Komplex befindet sich in der Nähe des Meeres auf der Alley of Heroes gegenüber dem UEFA-Stadion. Es bietet einen herrlichen Panoramablick auf die Stadt, die Berge und das Meer. Der Bauherr …