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Studio-Wohnung mit Garten kaufen in Kambodscha

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Phnom Penh
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Khan Boeng Keng Kang
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Khaet Preah Sihanouk
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Khan Daun Penh
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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Phnom Penh, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Phnom Penh, Kambodscha
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 29/60
Studio apartment "turnkey" with an area of ​​31 sq.m. on the 29th floor of a residential com…
$98,890
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