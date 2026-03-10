Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Studio-Wohnungen in Siem Reap, Kambodscha

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 3
Attraktive Studio-Einheit für Wiederverkauf befindet sich in Rose Apple Square, bietet eine …
$85,000
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Siem Reap, Kambodscha

