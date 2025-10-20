Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Siem Reap, Kambodscha

Villa in Siem Reap, Kambodscha
Villa
Siem Reap, Kambodscha
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 288 m²
Elegante 4-Zimmer-Villa mit Sky Lounge & Yard in Sala Kamreuk, Siem ReapMit herrlichem Grün …
$500,000
Villa in Siem Reap, Kambodscha
Villa
Siem Reap, Kambodscha
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Moderne Designer Villa mit Pool & Garten in Svay Dangkum, Sieben ReapDieses moderne Haus ver…
$420,000
Villa in Siem Reap, Kambodscha
Villa
Siem Reap, Kambodscha
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 548 m²
Dies ist eine seltene Gelegenheit, diese Luxus Villa Siem Reap zu erwerben, eine sechs-Zimme…
$1,30M
Villa in Siem Reap, Kambodscha
Villa
Siem Reap, Kambodscha
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 236 m²
Western-Style 3-Bedroom Villa in Borey Melbourne Residence, Siem Reap This Western-style vil…
$320,000
Villa in Siem Reap, Kambodscha
Villa
Siem Reap, Kambodscha
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 258 m²
Villa Caroline – Twin Villas im Herzen von Siem ReapWillkommen in Villa Caroline, einer exkl…
$450,000
Villa in Krous, Kambodscha
Villa
Krous, Kambodscha
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 m²
Erste-Klasse Wohnen neu definiert – Western-Style Villa in Sambour, Siem ReapTreten Sie mit …
$880,000
Villa in Siem Reap, Kambodscha
Villa
Siem Reap, Kambodscha
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 108 m²
Geräumige 4-Zimmer-Villa mit Pool in Sala Kamreuk, Siem ReapDiese wunderschöne Villa mit vie…
$450,000
Villa in Krous, Kambodscha
Villa
Krous, Kambodscha
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 m²
Villa mit 2 Schlafzimmern mit Pool und Erweiterung Potenzial in Siem ReapDiese geschmackvoll…
$500,000
Villa in Siem Reap, Kambodscha
Villa
Siem Reap, Kambodscha
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Luxusvilla mit Pool und Garten In der Nähe von Angkor Golf ResortAngrenzend an das renommier…
$590,000
Immobilienangaben in Siem Reap, Kambodscha

