Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Penthouses in Khan Sen Sok, Kambodscha

5 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Penthouse 3 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 297 m²
Stockwerk 20
Sicher! Urban Loft Condo ist eine moderne Wohnentwicklung in der Nähe des Einkaufszentrums A…
$3,500
pro Monat
Penthouse 3 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Penthouse 3 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 297 m²
Stockwerk 17
Leben Sie das hohe Leben in diesem atemberaubenden 3-Schlafzimmer, 4-Badezimmer Penthouse zu…
$3,500
pro Monat
Penthouse 2 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Penthouse 2 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 297 m²
Stockwerk 2
Das Urban Loft Condo im Bereich Sen Sok ist eine perfekte Option für diejenigen, die ein ger…
$3,000
pro Monat
Penthouse 3 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Penthouse 3 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 297 m²
Stockwerk 18
Sicher! Urban Loft Condo ist eine moderne Wohnentwicklung in der Nähe des Einkaufszentrums A…
$2,500
pro Monat
Penthouse 2 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Penthouse 2 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Die Unterkunft befindet sich in einer bequemen Entfernung, mit Makro Market nur 1 Minute ent…
$3,000
pro Monat
