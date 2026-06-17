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Studio-Wohnungen mit Terrasse in Phnom Penh, Kambodscha

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Khan Boeng Keng Kang
3
Khan Daun Penh
4
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Phnom Penh, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Phnom Penh, Kambodscha
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 36/43
Ein schlüsselfertiges Studio mit einem intelligenten Heimsystem mit einer Fläche von 39,28 Q…
$162,182
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Immobilienangaben in Phnom Penh, Kambodscha

mit Garage
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mit Schwimmbad
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