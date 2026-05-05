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Studio-Wohnung mit Garten kaufen in Phnom Penh, Kambodscha

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Khan Daun Penh
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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Phnom Penh, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Phnom Penh, Kambodscha
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 29/60
Studio apartment "turnkey" with an area of ​​31 sq.m. on the 29th floor of a residential com…
$98,890
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Immobilienangaben in Phnom Penh, Kambodscha

mit Schwimmbad
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