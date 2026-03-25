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Langfristige Miete von Villen in Khan Russey Keo, Kambodscha

2 immobilienobjekte total found
6-Zimmer-Villa in Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 423 m²
Stockwerk 3
Diese außergewöhnliche Queen Villa bietet riesigen Wohnraum in der premier, sicheren Umgebun…
$2,500
pro Monat
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5-Zimmer-Villa in Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 368 m²
Diese beeindruckende Eckqueen-Villa im Bereich Russey Keo bietet außergewöhnlichen Raum und …
$6,500
pro Monat
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