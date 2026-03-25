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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Khan Russey Keo, Kambodscha

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Gewerbefläche in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2
Bietet einen erstklassigen Geschäftsstandort in der Nähe von wichtigen Entwicklungen wie Cam…
$6
pro Monat
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Gewerbefläche in Sangkat Chrang Chamreh Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chrang Chamreh Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Geräumiges Warehouse zur Miete in der Straße 598 Auf der Suche nach einem riesigen und viels…
$2,500
pro Monat
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