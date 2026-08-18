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Villen in Khan Pou Senchey, Kambodscha

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1 immobilienobjekt total found
Villa 2 zimmer in Sangkat Kakab 1, Kambodscha
Villa 2 zimmer
Sangkat Kakab 1, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Stockwerk 2
Dieses Linkhaus zum Verkauf in der Nähe des Phnom Penh International Airport bietet einen pr…
$120,000
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