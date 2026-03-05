Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Villen in Khan Daun Penh, Kambodscha

2 immobilienobjekte total found
2-Zimmer-Villa in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 377 m²
Stockwerk 1
Diese elegante Villa zu vermieten in Khan Daun Penh bietet eine Mischung aus Komfort und Beq…
$1,800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa 10 zimmer in Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Villa 10 zimmer
Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 525 m²
Stockwerk 2
Diese exquisite Villa zur Miete in Khan Duan Penh verfügt über 10 geräumige Schlafzimmer und…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
