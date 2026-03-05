Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Daun Penh
  4. Langfristige Vermietung
  5. Studio

Langfristige Miete von Studios in Khan Daun Penh, Kambodscha

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 20
„Wenn Sie eine schöne Studiowohnung in der besten Lage suchen, besuchen Sie City View in Boe…
$450
pro Monat
