  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Khan Chbar Ampov, Kambodscha

5-Zimmer-Villa in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Stockwerk 3
Diese elegante Dreigeschoss-Villa bietet geräumige Wohnbereiche mit natürlichem Licht, wodur…
$6,500
pro Monat
Villa 7 zimmer in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Stockwerk 2
Diese elegante Queen Villa befindet sich in Borey Peng Huoth Beong Snor und ist verfügbar fü…
$5,000
pro Monat
