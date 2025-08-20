Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Oblast Jambol
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Oblast Jambol, Bulgarien

8
8 immobilienobjekte total found
Hotel 196 m² in Botevo, Bulgarien
Hotel 196 m²
Botevo, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Objektbeschreibung: Großes renoviertes Haus mit 4 Schlafzimmern und wunderschönem Panorama z…
$110,568
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Hotel 120 m² in Bolyarovo, Bulgarien
Hotel 120 m²
Bolyarovo, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: Komplett möbliertes und renoviertes Haus mit 4 Schlafzimmern in Bolyarov…
$78,329
Hotel 74 m² in Malko Sharkovo, Bulgarien
Hotel 74 m²
Malko Sharkovo, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Objektbeschreibung: Neu gebautes einstöckiges Haus im Dorf Malko Sharkovo zu verkaufen. Woh…
$44,227
Hotel 45 m² in Elchowo, Bulgarien
Hotel 45 m²
Elchowo, Bulgarien
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Objektbeschreibung: Einstöckiges Haus mit 1400 m² großem Grundstück in der Nähe von Elhovo …
$8,962
Hotel 120 m² in Bolyarovo, Bulgarien
Hotel 120 m²
Bolyarovo, Bulgarien
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: Massives zweistöckiges Haus mit 6 Zimmern in der Nähe von Bolyarovo Pre…
$18,622
Hotel 120 m² in Malomir, Bulgarien
Hotel 120 m²
Malomir, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein vollständig renoviertes, zweistöckiges Haus im ruh…
$48,883
Hotel 80 m² in Jambol, Bulgarien
Hotel 80 m²
Jambol, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Objektbeschreibung: Zweistöckiges Haus 15 Minuten von der Stadt Elhovo entfernt Fläche: 80 …
$9,311
Hotel 80 m² in Malomirovo, Bulgarien
Hotel 80 m²
Malomirovo, Bulgarien
Fläche 80 m²
Objektbeschreibung: Altes Haus mit großem Grundstück zum Verkauf im Dorf Malomirovo, Region …
$5,819
