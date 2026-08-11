Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Oblast Jambol
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Oblast Jambol, Bulgarien

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Elchowo, Bulgarien
Wohnung
Elchowo, Bulgarien
Fläche 1 050 m²
Der zum Verkauf angebotene Jagd- und touristische Komplex befindet sich in einem Dorf im Süd…
$237,230
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Oblast Jambol, Bulgarien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen