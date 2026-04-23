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Hotels in Velingrad, Bulgarien

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3 immobilienobjekte total found
Hotel 74 m² in Welingrad, Bulgarien
Hotel 74 m²
Welingrad, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Objektbeschreibung: Zukünftige Eigentümer genießen ein behagliches Interieur, eine herrliche…
$146,408
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Hotel 130 m² in Welingrad, Bulgarien
Hotel 130 m²
Welingrad, Bulgarien
Schlafräume 1
Fläche 130 m²
Objektbeschreibung: Zukünftige Eigentümer genießen ein behagliches Interieur, eine herrliche…
$256,214
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Hotel 52 m² in Welingrad, Bulgarien
Hotel 52 m²
Welingrad, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Objektbeschreibung: Zukünftige Eigentümer genießen ein behagliches Interieur, eine herrliche…
$102,722
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