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Penthäuser in Gemeinde Warna, Bulgarien

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Penthouse in Warna, Bulgarien
Penthouse
Warna, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein schlüsselfertiges Haus in einem modernen, geschlos…
$281,522
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Nils Ott Real Estates
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