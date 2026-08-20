Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Gemeinde Warna
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Gemeinde Warna, Bulgarien

;
2 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Warna, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Warna, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 1 900 m²
Stockwerk 2/2
Eine Luxus-Villa zum Verkauf angeboten 18 km von der Stadt Varna, neben einem Eichenhain. Au…
$2,00M
Eine Anfrage stellen
Haus in Warna, Bulgarien
Haus
Warna, Bulgarien
Etagenzahl 2
🏡 OBJEKTBESCHREIBUNG Modernes 2-stöckiges Haus im Forest Club nahe Varna Zum Verkauf s…
$350 829
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Gemeinde Warna, Bulgarien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen