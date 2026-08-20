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Hotels in Gemeinde Warna, Bulgarien

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8 immobilienobjekte total found
Hotel 126 m² in Warna, Bulgarien
Hotel 126 m²
Warna, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Objektbeschreibung: Die Lage der Anlage außerhalb der Stadtgrenzen bietet die ideale Gelegen…
$150 819
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Hotel 103 m² in Warna, Bulgarien
Hotel 103 m²
Warna, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Objektbeschreibung: Die Anlage Rozali befindet sich im beliebten Ferienort Chaika, nur 200 M…
$255 784
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Hotel 47 m² in Warna, Bulgarien
Hotel 47 m²
Warna, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Objektbeschreibung: Die Wohnanlage Goldstrand befindet sich in Goldstrand, einem der beliebt…
$75 445
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Hotel 126 m² in Warna, Bulgarien
Hotel 126 m²
Warna, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Objektbeschreibung: Das Cliff Beach & Spa Resort ist ein moderner, erstklassiger Wohn- und H…
$146 248
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Hotel 77 m² in Warna, Bulgarien
Hotel 77 m²
Warna, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Objektbeschreibung: Troshevo ist einer der am besten entwickelten und lebenswertesten Stadtt…
$182 298
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Hotel 81 m² in Warna, Bulgarien
Hotel 81 m²
Warna, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Objektbeschreibung: Das Stadtzentrum von Warna ist ein prestigeträchtiges und lebendiges Vie…
$359 618
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Hotel 78 m² in Warna, Bulgarien
Hotel 78 m²
Warna, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Objektbeschreibung: Der Argish Partez-Komplex liegt 300 Meter vom Meer entfernt im Ferienort…
$203 783
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Hotel 2 000 m² in Warna, Bulgarien
Hotel 2 000 m²
Warna, Bulgarien
Zimmer 20
Fläche 2 000 m²
Selling a working business - hotel Locality: Evksinograd, Varna, Bulgaria Area: 2000.00 sq.m…
$1,08M
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