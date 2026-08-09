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Häuser in Zarewo, Bulgarien

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8 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Zarewo, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Zarewo, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten ein gemütliches zweistöckiges Haus im Dorf Bulgari, Gemeinde …
$68,156
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Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
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Haus 5 zimmer in Sinemorets, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sinemorets, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
ID 34062404 Preis: 400.700 EuroLokalität: CinemoreZimmer: 6Gesamtfläche: 200,35 Quadratmeter…
$458,138
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Haus 3 zimmer in Lozenets, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Lozenets, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 2/2
ID 33939906Angebot zum Verkauf zweistöckige Villa in der Anlage Lalov Yegrek in Lozenets, di…
$194,959
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TekceTekce
Haus 5 zimmer in Sinemorets, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sinemorets, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
ID 34062398Preis: 294,515 Euro.Lokalität: CinemoreZimmer: 6Gesamtfläche: 200,35 Quadratmeter…
$336,650
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Haus 5 zimmer in Sinemorets, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sinemorets, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
ID 34062402 Preis: 364,637 Euro.Lokalität: CinemoreZimmer: 6Gesamtfläche: 200,35 Quadratmete…
$417,806
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Haus 5 zimmer in Sinemorets, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sinemorets, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Cottage Dorf geschlossener Art, bestehend aus 10 Häusern, die ein harmonisches Ensemble von …
Preis auf Anfrage
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Villa in Lozenets, Bulgarien
Villa
Lozenets, Bulgarien
Fläche 6 670 m²
$3,57M
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Haus in Lozenets, Bulgarien
Haus
Lozenets, Bulgarien
Fläche 175 m²
Real estate’s agency KVADRAT presents you exclusively one floored, luxury house with floor a…
$843,712
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