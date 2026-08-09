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Wohnungen in Zarewo, Bulgarien

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1 Zimmer
16
38 immobilienobjekte total found
Wohnung in Lozenets, Bulgarien
Wohnung
Lozenets, Bulgarien
Fläche 37 m²
Apartment Komplex 100 Meter vom Strand, Resort Dorf Lozenets Vorteile - Komplex auf der ers…
$73,478
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Wohnung 2 zimmer in Zarewo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Zarewo, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 99 m²
Stockwerk 6/6
ID 34193736Preis: 184,887 Euro + 3% des KäufersBevölkerung: TsarevoZimmer: 2Gesamtfläche: 98…
$211,487
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Wohnung 2 zimmer in Lozenets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Lozenets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 3/4
ID 34190654Preis: 148,708 EuroMenschliche Siedlung: DarlehenZimmer: 2Gesamtfläche: 80.1 qmBo…
$171,652
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TekceTekce
Wohnung in Lozenets, Bulgarien
Wohnung
Lozenets, Bulgarien
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/4
ID 34100736 Preis: 61,947 EuroMenschliche Siedlung: DarlehenZimmer: 1Gesamtfläche: 37,5 qmBo…
$71,505
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Wohnung 2 zimmer in Sinemorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sinemorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 2/5
ID 34232532Zum Verkauf, eine Wohnung mit 1 Schlafzimmer im 2. Stock, ein Komplex in der Nähe…
$106,938
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Wohnung 2 zimmer in Lozenets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Lozenets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/4
ID 34100742Preis: 122,967 EuroMenschliche Siedlung: DarlehenZimmer: 2Gesamtfläche: 75,97 m2B…
$141,939
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Wohnung in Lozenets, Bulgarien
Wohnung
Lozenets, Bulgarien
Fläche 70 m²
Stockwerk 4/5
Studio in Oasis Resort & Spa, Lozenets, Bulgarien #34291924Kosten: 85.000 EuroMenschliche Si…
$98,114
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Wohnung in Achtopol, Bulgarien
Wohnung
Achtopol, Bulgarien
Fläche 991 m²
Geregeltes Grundstück in Ahtopol Wir bieten zum Verkauf ein Grundstück in Ahtopol mit einer …
$51,437
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Immobilienagentur
IBG REAL ESTATES LTD
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Wohnung in Zarewo, Bulgarien
Wohnung
Zarewo, Bulgarien
Fläche 48 m²
Stockwerk 6/6
ID 34193740Preis: 62,699 Euro + 3% vom KäuferBevölkerung: TsarevoZimmer: 1Gesamtfläche: 48,2…
$71,188
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Wohnung in Lozenets, Bulgarien
Wohnung
Lozenets, Bulgarien
Fläche 71 m²
Stockwerk 4/4
ID 34100740Preis: 140,179 EuroMenschliche Siedlung: DarlehenZimmer: 1Gesamtfläche: 70,52 qm …
$161,807
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Wohnung in Lozenets, Bulgarien
Wohnung
Lozenets, Bulgarien
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/4
ID 34215444Preis: 58.000 Euro + 3% vom KäuferMenschliche Siedlung: Darlehen Zimmer: 1Gesamtf…
$66,949
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Wohnung in Sinemorets, Bulgarien
Wohnung
Sinemorets, Bulgarien
Fläche 77 m²
Stockwerk 3/5
ID 34233702Zum Verkauf gibt es ein großes Studio im 3. Stock, ein Komplex in der Nähe des Me…
$111,489
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Wohnung 2 zimmer in Sinemorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sinemorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 5/5
ID 34233816Zum Verkauf wird 2-Zimmer-Wohnung im 5. Stock angeboten, ein Komplex in der Nähe …
$96,700
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Wohnung 2 zimmer in Sinemorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sinemorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/5
ID 34232974Zum Verkauf, eine Wohnung mit 1 Schlafzimmer im 1. Stock, ein Komplex in der Nähe…
$84,186
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Wohnung 2 zimmer in Sinemorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sinemorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/5
ID 33988654Zum Verkauf, eine Wohnung mit 1 Schlafzimmer im 1. Stock, ein Komplex in der Nähe…
$142,205
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Wohnung 2 zimmer in Zarewo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Zarewo, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/6
ID 34193732 Preis: 99 313 Euro + 3% des KäufersBevölkerung: TsarevoZimmer: 2Gesamtfläche: 79…
$113,549
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Wohnung 2 zimmer in Lozenets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Lozenets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/4
ID 34215442Preis: 110.000 EuroMenschliche Siedlung: Darlehen Zimmer: 2Gesamtfläche: 57 Quadr…
$126,972
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Wohnung 2 zimmer in Zarewo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Zarewo, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 2/6
ID 34193730 Preis 89,208 Euro + 3% vom KäuferBevölkerung: TsarevoZimmer: 2Gesamtfläche: 74,3…
$102,216
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Wohnung in Lozenets, Bulgarien
Wohnung
Lozenets, Bulgarien
Fläche 37 m²
Stockwerk 2/4
ID 34100738Preis: 66,186 EuroMenschliche Siedlung: DarlehenZimmer: 1Gesamtfläche: 37,32 qmBo…
$76,398
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Wohnung 2 zimmer in Zarewo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Zarewo, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 6/6
ID 34193734 Preis: 102,750 Euro + 3% vom KäuferBevölkerung: TsarevoZimmer: 2Gesamtfläche: 68…
$117,232
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Wohnung 2 zimmer in Zarewo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Zarewo, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 2/6
ID 34193738Preis: 114,062 Euro + 3% vom KäuferBevölkerung: TsarevoZimmer: 2Gesamtfläche: 87,…
$130,380
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Wohnung 2 zimmer in Zarewo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Zarewo, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 2/6
ID 34182674Zum Verkauf:Wohnung mit 1 Schlafzimmer im Komplex Primeya Beach ResidencePreis: 1…
$121,997
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Wohnung in Sinemorets, Bulgarien
Wohnung
Sinemorets, Bulgarien
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/5
ID 34232478Zum Verkauf, eine Wohnung mit 1 Schlafzimmer im 1. Stock, ein Komplex in der Nähe…
$84,186
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Wohnung in Zarewo, Bulgarien
Wohnung
Zarewo, Bulgarien
Fläche 55 m²
Stockwerk 6/6
ID 34320964Preis: 60,654 Euro + 3% des KäufersBevölkerung: TsarevoZimmer: 1Gesamtfläche: 55.…
$75,351
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Wohnung in Sinemorets, Bulgarien
Wohnung
Sinemorets, Bulgarien
Fläche 76 m²
Stockwerk 5/5
ID 34232634Zu verkaufen ist ein großes Studio im 5. Stock, ein Komplex in der Nähe des Meere…
$108,076
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Zarewo, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Zarewo, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten eine elegante und geräumige Einzimmerwohnung mit atemberauben…
$140,074
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Zarewo, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Zarewo, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$93,645
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Wohnung 2 zimmer in Sinemorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sinemorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 1/5
ID 34232920Zum Verkauf, eine Wohnung mit 1 Schlafzimmer im 1. Stock, ein Komplex in der Nähe…
$95,562
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Wohnung in Lozenets, Bulgarien
Wohnung
Lozenets, Bulgarien
Fläche 241 m²
Der Komplex liegt 800 m vom malerischen Ortsdorf Lozenets, 300 Meter vom Meer entfernt.Leist…
$306,009
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Wohnung 2 zimmer in Zarewo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Zarewo, Bulgarien
Zimmer 2
Fläche 65 m²
Vasiliko I, II and III are buildings located on the southern Black Sea coast only 150 meters…
$61,831
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Immobilienangaben in Zarewo, Bulgarien

mit Schwimmbad
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