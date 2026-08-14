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Stadthäuser in Sweti Wlas, Bulgarien

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Reihenhaus in Sweti Wlas, Bulgarien
Reihenhaus
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein großzügiges und vollständig möbliertes Reihenhaus m…
$250,142
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Nils Ott Real Estates
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