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Villen in Sozopol, Bulgarien

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Villa in Sosopol, Bulgarien
Villa
Sosopol, Bulgarien
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Objektbeschreibung: AKTION zum 31.12.2025! VORSCHLAG DES KREED DES SEE! Erst jetzt bieten wi…
$639,460
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Nils Ott Real Estates
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Immobilienangaben in Sozopol, Bulgarien

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