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Hotels in Oblast Smoljan, Bulgarien

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Hotel in Tschepelare, Bulgarien
Hotel
Tschepelare, Bulgarien
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein erfolgreich betriebenes Familienhotel in der zentr…
$1,86M
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 700 m² in Devin, Bulgarien
Hotel 700 m²
Devin, Bulgarien
Zimmer 17
Fläche 700 m²
Kvadrat Agency sells a hotel located in a quiet neighborhood of Devin. It is a good opportun…
$435,669
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