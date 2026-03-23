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Wohnungen in Oblast Rasgrad, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Tsar Kaloyan, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Tsar Kaloyan, Bulgarien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Stockwerk 2/2
IBG Real Estate verkauft Industrie-Premise mit einer Gesamtfläche von 126 qm im 3. Stock, ve…
$29,066
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