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Langfristige Miete von Condos in Bulgarien

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Kondominium 2 zimmer in Plowdiw, Bulgarien
Kondominium 2 zimmer
Plowdiw, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 7
$582
pro Monat
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