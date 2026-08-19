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Hotels in Primorsko, Bulgarien

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4 immobilienobjekte total found
Hotel 780 m² in Primorsko, Bulgarien
Hotel 780 m²
Primorsko, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 780 m²
Stockwerk 5/5
#26613082 Wir bieten Ihnen ein 5-stöckiges Hotel in einer ruhigen und malerischen Lage an de…
$634,858
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Hotel 41 m² in Primorsko, Bulgarien
Hotel 41 m²
Primorsko, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Objektbeschreibung: Der Albatros-Komplex in Primorsko ist eine moderne Wohnanlage, nur wenig…
$93,874
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 720 m² in Primorsko, Bulgarien
Hotel 720 m²
Primorsko, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 720 m²
Stockwerk 5/5
#31391694Wir bieten ein Gästehaus im Zentrum der Stadt. Primorsko.Preis: 665 000 EuroStandor…
$767,601
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Hotel 1 098 m² in Kiten, Bulgarien
Hotel 1 098 m²
Kiten, Bulgarien
Zimmer 17
Fläche 1 098 m²
If you want when you open your eyes to see the sea and the sun winks at you, come to us. Jus…
$781,020
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