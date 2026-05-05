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Villen mit Terrasse in Pomorie, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Villa 4 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 2
🏡Elegante Villa mit geräumigem Innenhof in Victoria Hill - Dokumente bereit!Wir bringen Ihne…
$437,957
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Immobilienangaben in Pomorie, Bulgarien

mit Garten
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