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Penthäuser mit Terrasse in Pomorie, Bulgarien

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Aheloy
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Penthouse 3 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Premium Premium
Penthouse 3 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 224 m²
Stockwerk 6/6
🏡 Objektbeschreibung Wir bieten Ihnen ein exklusives 3-Zimmer-Penthouse im renommierten M…
$170,688
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Nils Ott Real Estates
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Immobilienangaben in Pomorie, Bulgarien

mit Meerblick
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