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Häuser mit Garage in Polski Trambesh, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Polski Trambesh, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Polski Trambesh, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
IBG Real Estates freut sich, dieses komfortable Einfamilienhaus in einem ruhigen Dorf 15 km …
$153,552
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