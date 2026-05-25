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Langfristige Miete von wohnungen in Oblast Plowdiw, Bulgarien

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Plowdiw, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Plowdiw, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 7/13
Gerberas neuer Wohnkomplex
$524
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Wohnung 2 zimmer in Plowdiw, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Plowdiw, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
$489
pro Monat
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