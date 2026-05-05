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Stadthäuser mit Terrasse in Nesebar, Bulgarien

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Reihenhaus 4 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Reihenhaus 4 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Etagenzahl 3
Grand Village: Luxus zweistöckiges Stadthaus mit Kamin und Bergblick!Auf der Suche nach der …
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