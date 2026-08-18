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Wohnimmobilien in Mladost, Bulgarien

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34 immobilienobjekte total found
Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Fläche 49 m²
Neubau in Varna - Komfort und Qualität in jedem DetailStandortDas Gebäude befindet sich in e…
$98,823
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Fläche 99 m²
Neubau Wohnanlage in Varna, sq.VorteileAusgezeichnete Lage, Kommunikationsbereich;- Funktion…
$188,683
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Fläche 79 m²
Wohnhaus mit Wohnungen in der am schnellsten wachsenden Gegend von Varna - PchelinaStandortD…
$143,829
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 2
Fläche 90 m²
$154,629
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Fläche 44 m²
Neue Wohnanlage von 3 modernen Gebäuden in Varna, in der Gegend "Delta Planet Mall"StandortD…
$93,010
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Möblierte Wohnung in einem der zentralen Bezirke von Varna, in der Nähe des großen Einkaufsz…
$162,651
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TekceTekce
Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Fläche 61 m²
Wohnhaus mit Wohnungen in der am schnellsten wachsenden Gegend von Varna - PchelinaStandortD…
$77,907
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Wohnung mit 2 Schlafzimmern + Tiefgarage + Lagerung in einem Wohnkomplex mit einem Pool mit …
$335,603
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Wohnung mit 2 Schlafzimmern in einem Komplex mit Pool mit Mineralwasser, VarnaStandortNur 4 …
$290,656
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Fläche 58 m²
Wohnprojekt in der am schnellsten wachsenden Gegend von Varna - PchelinaStandortDas Gebiet v…
$86,897
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Wohnung 2 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 2
Fläche 100 m²
Eine wunderbare zweistöckige Wohnung auf dem Nyama und 1 Minuten zu Fuß von der U-Bahn-Stati…
$123,006
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Fläche 59 m²
Neue moderne Wohnanlage in Varna in der Gegend mit AnnehmlichkeitenVorteileGuter Zugang zu w…
$138,352
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Möblierte Wohnung mit 2 Schlafzimmern in Varna, in einer dynamisch entwickelnden Gegend von …
$234,850
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Fläche 49 m²
Neubau moderner Wohnungsbau in Varna, RevozdanStandortDie Lage des Gebäudes ermöglicht es Ih…
$77,052
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Fläche 69 m²
Wohn-Throughscraper-Komplex mit hochwertigen Wohnungen in der Stadt Varna, Wohngebiet Mlados…
$127,986
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Fläche 71 m²
Neubau Wohnanlage in Varna, in der Nähe der U-Bahn und 2 Autominuten von Delta MallStandortD…
$102,195
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Wohnung 3 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
$133,804
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 2
Fläche 99 m²
Real estate agency KVADRAT offers to your attention a lovely one-bedroom, furnished apartmen…
$124,746
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Fläche 1 224 m²
Wir bieten Ihnen ein Grundstück von 1224 qm, auf einer ruhigen Straße im Vazrazhdane Bereich…
$1,34M
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Grundstück in einer Industriezone in der Stadt Varna.Leistungen- Tolle Lage in einer kommuni…
$413,600
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
$94,366
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Wohnung 2 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
$99,515
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 2
$94,366
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Wohnung 2 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
$92,484
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Wohnung 2 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 2
Ferienwohnung B3Modern, mit einer luxuriösen Fassade und Finisharbeiten, das Wohnhaus "Premi…
$126,868
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Preis auf Anfrage
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Preis auf Anfrage
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Sofia City, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Sofia City, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 6/8
modern, with luxury facade and finishing work residential building „ Premium Mladost Residen…
$126,264
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Immobilienangaben in Mladost, Bulgarien

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