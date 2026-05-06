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Hotels in Letnitsa, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Hotel 1 319 m² in Letnitsa, Bulgarien
Hotel 1 319 m²
Letnitsa, Bulgarien
Zimmer 23
Schlafräume 23
Anzahl der Badezimmer 21
Fläche 1 319 m²
Etagenzahl 3
Business Hotel zum Verkauf | Letnitsa, Lovech Region IBG Real Estates freut sich, ein gut et…
$993,356
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