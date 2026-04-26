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Hotels in Kazanlak, Bulgarien

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Hotel in Kasanlak, Bulgarien
Hotel
Kasanlak, Bulgarien
Objektbeschreibung: Das Hotel Alisa ist ein modernes Wellnesshotel in Pavel Banya, in der Nä…
$3,16M
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Nils Ott Real Estates
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