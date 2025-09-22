Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Kableshkovo
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Kableshkovo, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes zweistöckiges Haus mit Panoramablick aufs Meer, privat…
$221,533
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
