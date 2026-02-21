Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. General Toschewo
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in General Toschewo, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Hotel 75 m² in Musubei, Bulgarien
Hotel 75 m²
Musubei, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein einladendes Einfamilienhaus in dem charmanten…
$37,932
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen