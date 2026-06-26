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Langfristige Miete von wohnungen in Chernomorets, Bulgarien

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/4
We offer a stylish two-room apartment in picturesque Chernomorets, where the comfort of home…
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Wohnung 2 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 3/4
Dies ist eine gute Wahl für diejenigen, die eine einfache, saubere und voll auf Lager Unterk…
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