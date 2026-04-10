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Hotels in Chernomorets, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Hotel 210 m² in Chernomorets, Bulgarien
Hotel 210 m²
Chernomorets, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten ein großes Haus in Chernomorets, nur ca. 800 m vom Strand ent…
$233,766
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Nils Ott Real Estates
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