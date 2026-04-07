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Hotels in Chepelare, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Hotel in Tschepelare, Bulgarien
Hotel
Tschepelare, Bulgarien
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein erfolgreich betriebenes Familienhotel in der zentr…
$1,86M
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Nils Ott Real Estates
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