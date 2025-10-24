Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Oblast Burgas
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Bergblick

Villen mit Bergblick kaufen in Oblast Burgas, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Villa 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Villa 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein luxuriöses zweistöckiges Einfamilienhaus mit direktem Meerblick im Venid Eco …
$615,126
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
