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Wohnimmobilien in Borowo, Bulgarien

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 8 zimmer in Ekzarh Iosif, Bulgarien
Wohnung 8 zimmer
Ekzarh Iosif, Bulgarien
Zimmer 8
Fläche 1 400 m²
Stockwerk 3/3
IBG Real Estates freut sich, dieses Anwesen in einem malerischen und gut organisierten Dorf …
$97,921
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Immobilienagentur
IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 4 zimmer in Ekzarh Iosif, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Ekzarh Iosif, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
IBG Real Estates freut sich, dieses ländliche Anwesen in einem malerischen und sehr gut orga…
$14,614
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Immobilienangaben in Borowo, Bulgarien

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