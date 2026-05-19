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Wohnungen mit Garage in Bansko, Bulgarien

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1 Zimmer
5
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Bansko, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Bansko, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Etagenzahl 5
Wohnung 1+1 mit einer Fläche von 65,59 qm im 3. Stock in einem geschlossenen Premium-Komplex…
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Immobilienangaben in Bansko, Bulgarien

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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