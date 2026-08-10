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Häuser in Avren, Bulgarien

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5 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Priseltsi, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Priseltsi, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 208 m²
Stockwerk 1/2
ID 33589296 Kosten: 255 000 Euro. Gesamtfläche: 208 m2 + 12,5 m2 Terrasse. Mit einer Garage …
$290,099
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Haus 5 zimmer in Ravna Gora, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Ravna Gora, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/3
ID 34197404 Haus zum Verkauf im Dorf Rovna Gora bevorzugt für ganzjährig leben (teil der Gem…
$227,526
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Haus 5 zimmer in Avren, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Avren, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 196 m²
Stockwerk 1/2
#33806458Preis: 390.000 EuroLokalität: S.Avren, allgemein. VarnaGesamtfläche: 196 qm, Grunds…
$414,693
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LDV InvestLDV Invest
Haus 4 zimmer in Bliznatsi, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Bliznatsi, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 2/2
ID: 34237036Gemütliches Familienhaus im malerischen Dorf Bliznatsi Gemeinde. Wir bieten zum …
$374,681
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Haus 4 Schlafzimmer in Priseltsi, Bulgarien
Haus 4 Schlafzimmer
Priseltsi, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 178 m²
Bestay Property presents Priselski Rid – a residential complex of 4 detached single-family h…
$151,158
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Immobilienangaben in Avren, Bulgarien

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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