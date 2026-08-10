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Wohnungen in Avren, Bulgarien

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Wohnung in Priseltsi, Bulgarien
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Komplex von modernen neuen zweistöckigen Häusern nur 15 km vom Zentrum von VarnaVorteileEin …
$260,953
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Wohnung in Bliznatsi, Bulgarien
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Komplex von Luxushäusern in einem ruhigen und ruhigen Ort, nur 15 Autominuten von VarnaVorte…
$215,236
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Wohnung in Avren, Bulgarien
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Ausgezeichnetes Haus für dauerhafte Residenz in einem ruhigen Dorf, nur 25 km von der Stadt …
$206,800
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Wohnung in Avren, Bulgarien
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Zweigeschossiges Haus, im alten bulgarischen Stil gebaut, nur 25 km von der Stadt Varna entf…
$166,919
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Wohnung in Bliznatsi, Bulgarien
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Bliznatsi, Bulgarien
Attraktives Grundstück im Ort Kamchia, 25 km von der Stadt Varna entfernt.Leistungen- Tolle …
$452,585
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