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ЮрСтройМаш

Belarus, Liesnia
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Company type
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Bauherr
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2007
Auf der Plattform
Auf der Plattform
7 jahre 2 Monate
Sprachen
Sprachen
English, Русский
Webseite
Webseite
www.newmogilev.by/
Über den Entwickler

2013 erschien ein weiteres Unternehmen auf dem Baumarkt von Belarus - LLC "YurStroyMash". Das Unternehmen ist spezialisiert auf mittelständische Wohngebäude (5 Stockwerke) und baut auch mehrstöckige Wohngebäude (9-10 Stockwerke) auf.
Wohnkomplexe von YurStroyMash sind die optimale Kombination aus Preis und europäischer Qualität.
Bei der Auswahl von Entwicklungsstandorten berücksichtigt YurStroyMash mehrere Faktoren:
Umweltsituation (einige Wohnkomplexe sind an malerischen Orten in der Nähe von Waldparkzonen gebaut);
- die Nähe von Infrastruktureinrichtungen (Schulen, Kindergärten, Einkaufszentren zu Fuß erreichbar);
- gute Zugänglichkeit.

Unter den umgesetzten Projekten der LLC "YurStroyMash" in Mogilev - es gibt Immobilien in renommierten zentralen Quartalen.
Die meisten neuen Gebäude "YurStroyMash" gehören zur Kategorie "Comfort". Das Bauunternehmen nutzt die jahrelang bewährte Backsteintechnologie, die Wände sind mit Mineralwolle (140 mm) isoliert. Im Bau der LLC "YurStroyMash" verwendet aktiv moderne Technologien: Dreikammerfenster und italienische Heizungen werden in Wohnanlagen installiert, verbesserte Gips verwendet, Wärmeregler verwendet. Alle Apartments sind geräumig, mit einem durchdachten Layout. Der bereits im Bau befindliche Entwickler "YurStroyMash" versucht, weitere Kosten für Versorgungsleistungen zu minimieren.

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