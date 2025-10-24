Touristenkomplex Tourist complex "Voloso"

< p > Zum Verkauf steht ein vielversprechender Touristenkomplex am Ufer des Voloso-Sees. < / p >< p > Der Voloso-See ist der reinste See, die Perle des Wassersystems des Braslav Lakes-Nationalparks ( Weißrussland ). < / p >< p > Der See liegt 11 km nordöstlich der Stadt Braslav und gehört zum Becken des Flusses Druika. Die Fläche der Wasseroberfläche beträgt 4,21 km2 und die maximale Tiefe 29,3 m. Das Wasser des Sees ist das ganze Jahr über sauber und transparent. < / p >< p > Der See ist auch als Lebensraum für Reliktkrebstiere bekannt, die nach dem Ende der letzten Eiszeit in diesem Reservoir überlebt haben. Hier kommen auch einige seltene Fischarten vor, darunter Aal und Weißfisch. < / p >< p > Der Voloso-See ist allseitig von Wald umgeben, der ihm ein malerisches Aussehen verleiht. < / p >< p > Dies ist ein seltenes Angebot für Investoren in der Tourismusbranche!< / p >< p > Der Touristenkomplex umfasst: < / p >< p > 5 zweistöckige Ferienhäuser mit einer Fläche von jeweils 180 m / m². < br / >Badekomplex mit einer Fläche von 160 m / m². < br / >Restaurant 300m / q. < br / >Sicherheitsposten 15 m / sq. < br / >Grundstück von 1 ha < br / >Die Gebäude des Touristenkomplexes sind derzeit in unterschiedlichem Maße bereit: Das Restaurant ist zu 25% fertig, die Sauna zu 50% fertig und die Cottages zu 70% fertig. < / p >< p > Perspektiven für den Standort des Touristenkomplexes: < / p >< p > Der Komplex "Voloso" befindet sich wenige zehn Meter von der Küste des Sees entfernt. In der Nachbarschaft - nur schöne Wiesen, Felder und Wälder. Die Straße nach Braslav ist etwa einen Kilometer entfernt. < / p >< p > Der Komplex hat eine sehr vorteilhafte Lage, da er in ein beliebtes Touristengebiet mit großem Potenzial innerhalb der Grenzen von drei Ländern - Litauen, Lettland und Weißrussland - aufgenommen wird.

< p > Die Entwicklung der touristischen Infrastruktur von Belarus trägt zum Wachstum von Touristen bei & # 39; Interesse an der Region Braslav, vor allem aufgrund von Kurorten, eine Reihe neuer Gehöfte für die private Erholung und das berühmte Musikfestival Viva Braslav. < / p >< p > In Zukunft wird daran gearbeitet, europäische Programme für die Entwicklung der Tourismusbranche in Litauen, Lettland und Weißrussland in diesem Gebiet zu entwickeln. < / p >< p > Der Voloso-Komplex eignet sich perfekt zur Führung und Weiterentwicklung des Tourismusgeschäfts in dieser beliebten Region. < / p >< p > Zusätzlich: < / p >< p > Der Eigentümer hat ein Konzept für den Bau eines Schlammbades entwickelt und Grafiken für die Gestaltung des Äußeren und des Innenraums entwickelt. < / p >< p > Rund um das Gebiet des Komplexes gibt es auf einer Fläche von 56 Hektar Land einer freundlichen Bauernfarm. Die Eigentümer der Farm unterstützen die Aussichten für die Entwicklung der touristischen Ausrichtung des Territoriums und sind bereit, sich dem Projekt anzuschließen. < br / > < / p >< p > Video: https://www.youtube.com/watch?v=DBOfkXstnmM

< p > Gerne beantworten wir alle Ihre Fragen zu den Verkaufsbedingungen und dem gewünschten Wert der Transaktion. < / p >