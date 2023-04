Die PRESTIGE-Unternehmensgruppe ist fortschrittlich, modern und einzigartig. Wir halten eine führende Position auf dem Immobilienmarkt. Wir bieten eine umfassende Palette von Immobiliendienstleistungen. Unsere Repräsentanzen befinden sich in der Republik Belarus sowie in der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir sind für die Entwicklung, daher sind wir nie in der Lage, alle verfügbaren Innovationen in unsere Geschäftsprozesse umzusetzen. Wir betreiben eine breite Palette von Aktivitäten zur Entwicklung eines IT-Unternehmens, das sich mit High-Tech-Entwicklungen befasst. Außerdem verfügt die PRESTIGE-Unternehmensgruppe über ein Team hochqualifizierter Anwälte mit einer erstaunlichen Expertise auf dem Immobilienmarkt. Zur PRESTIGE-Unternehmensgruppe gehört auch eine Personalagentur, die erstklassige Mitarbeiter und Fachleute in ihrem Bereich sowohl im Land als auch auf der ganzen Welt anbietet. Unsere Partner sind die größten Banken der Republik Belarus und im Ausland. Die PRESTIGE-Unternehmensgruppe arbeitet aktiv mit anerkannten Bauunternehmen zusammen. Wir arbeiten mit den beliebtesten Internetportalen zusammen. Das Team beschäftigt kreative Fotografen, die einzigartige Fotoshootings machen und 3D-Aufnahmen von Immobilien machen. Das Team der PRESTIGE-Unternehmensgruppe besteht aus erfahrenen, zielgerichteten Fachleuten, die sich auf Ergebnisse konzentrieren und bereit für produktive Aktivitäten sind.