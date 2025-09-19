  1. Realting.com
Агентство Мир Недвижимости, Александр

Belarus, Wizebsk
;
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
5 jahre 9 Monate
Sprachen
Русский
Webseite
agmir.by/
Unsere Makler in Belarus
Vitaliy Gaffarov
Vitaliy Gaffarov
8 immobilienobjekte
ЗАО "АЛЬТЕРНАТИВА Брест"
Belarus, Brest
Wohnimmobilien 1881 Gewerbeimmobilien 98 Langfristige Vermietung 59 Gundstücke 137
Planen Sie sich zu bewegen? Wir sind bereit, Ihnen zu helfen! Heutzutage ist es sehr schwierig, wirklich gute Eigenschaft zu finden, die alle angegebenen Anforderungen erfüllen wird. Oft kann man aufgrund fehlender Immobilienerfahrung auf lohnende Wohnmöglichkeiten verzichten und mit den op…
7 этажей
Belarus, Minsk
Año de fundación de la compañía 2017
Wohnimmobilien 543 Gewerbeimmobilien 76 Langfristige Vermietung 13 Gundstücke 48
Die Immobilienagentur "7 Floors" ist spezialisiert auf den Verkauf und den Kauf von primären und sekundären Wohnmärkten, Gewerbe- und Vorortimmobilien sowie bietet Immobilienbewertung und -analyse. Ein hochqualifiziertes Personal unterstützt Immobilientransaktionen auf allen Stufen. Seit sei…
Дианэст
Belarus, Minsk
Wohnimmobilien 95 Gewerbeimmobilien 8 Langfristige Vermietung 4 Gundstücke 9
Экспресснедвижимость-риэлт
Belarus, Minsk
Año de fundación de la compañía 2021
Wohnimmobilien 252 Gewerbeimmobilien 8 Langfristige Vermietung 10 Gundstücke 42
EXPRESS REALT ist ein Team von Fachleuten mit umfassender Erfahrung in Immobilienaktivitäten. Wir helfen unseren Kunden, einen sehr wichtigen Schritt im Leben zu machen - Wohnzähler zu verkaufen oder zu erwerben, ein Grundstück für den Bau ihres Hauses genau an der Stelle in den Vororte…
МИР НЕДВИЖИМОСТИ ПРО
Belarus, Minsk
Wohnimmobilien 62 Gewerbeimmobilien 8 Langfristige Vermietung 1 Gundstücke 2
