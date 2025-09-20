Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Mehrfamilienhäuser in Wien, Österreich

1 immobilienobjekt total found
Apartmenthaus in Wien, Österreich
Apartmenthaus
Wien, Österreich
Fläche 1 900 m²
Diese Immobilie ist ein Eckzinshaus aus der Jahrhundertwende. Die Straßenfassade beeindruckt…
$15,09M
